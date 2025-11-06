Vialidad y seguridad, ejes de trabajo para Tuxtla

El presidente municipal, Ángel Torres, anunció las vacantes de 60 albañiles para integrarse a un programa intensivo de bacheo que ya opera en la ciudad, con el objetivo de mejorar las vialidades locales.

En entrevista, el edil detalló que esta contratación busca sumar mano de obra para una jornada intensiva que complemente al personal actual. “Vamos a iniciar un programa de bacheo muy importante en en toda la ciudad”, afirmó.

Respecto a los requisitos para las vacantes, el alcalde indicó que los interesados deben ser masculinos mayores de edad y con experiencia en construcción, deberán acudir a las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas municipal de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Sobre el avance en intervención de vialidades Torres reportó que ya se han atendido más de 240 calles, con acciones que se intensificarán en las próximas semanas. La meta para el actual trienio es rehabilitar no menos de 700 calles.

Seguridad

Al ser cuestionado sobre seguridad, el presidente municipal confirmó que se realizará una inversión significativa para instalar cámaras en los semáforos de la ciudad.

“Sí, vamos a invertir cámaras, ya hemos hecho una gran inversión en patrullas, en body cams y vamos a colocar cinco cámaras en cada semáforo”, detalló el alcalde.

En total, se instalarán 480 cámaras nuevas en los semáforos, sumándose a las ya existentes. Esta red de vigilancia también se extenderá hacia colonias, gasolineras y negocios, como parte de una “gran sinergia con la ciudadanía”.