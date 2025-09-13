Vialidades cerrarán por Fiestas Patrias

A partir de este 13 de septiembre y hasta el próximo 16 varias calles de Tuxtla Gutiérrez estarán cerradas de manera temporal, debido a que se estarán realizando eventos que están relacionados con fechas conmemorativas a las celebraciones patrias, informaron autoridades municipales.

El primer cierre se hará este sábado 13 de septiembre, la vialidad estará obstruida desde las 6:00 de la mañana y hasta las 11:00 horas, debido a la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec.

La zona que se cerrará de manera temporal será parte del libramiento Norte, a la altura del bulevar Lic. Salomón González Blanco, abarcando la avenida Artículo 123 y Rosa del Poniente.

Un día después, es decir, el 14 de septiembre toma tus precauciones si te vas a desplazar por la ciudad, debido a que se llevarán a cabo los festejos del 201 aniversario de la federación de Chiapas a México, la actividad está programada en el parque Bicentenario. Se prevé tráfico lento desde las 6 de la mañana y hasta las 11 am.

Cierre vial

El cierre más largo se hará a partir del 15 de septiembre desde las 12:00 pm, debido a que se celebrará el 215 aniversario de la independencia de México. Las vialidades incluidas son la avenida Central, desde la 6a. Oriente hasta la 4a. Poniente.

Y se le suman la 1a. y 2a. Sur, desde la 5a. Oriente hasta la 4a. Poniente. También cerrará de forma temporal la 1a. y 2a. Norte, desde la 6a. Oriente y hasta la 4a. poniente.

El día 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile que encabezan las fuerzas militares, para ello la avenida Central desde la 13a. Poniente y hasta la 10a. Oriente, estarán cerradas al tránsito vehicular, de seis de la mañana y hasta las dos de la tarde.

Preparativo

En la explanada del parque central ha comenzado a instalarse lo que será el escenario para las celebraciones patrias, particularmente para el concierto que está programado el 15 de septiembre.

La sede del Gobierno del Estado fue decorada con artículos relacionados a estas festividades, con los colores que distinguen la bandera mexicana y con un mensaje en la parte superior que dice “Viva la paz”.