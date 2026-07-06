Vibra el Víctor Manuel Reyna con pasión tricolor

El estadio Víctor Manuel Reyna dejó de ser únicamente un escenario deportivo para convertirse en el punto de encuentro de miles de chiapanecos y chiapanecas. Entre cánticos, fuegos artificiales, banderas y un ambiente de fiesta, la afición chiapaneca convirtió el recinto en una auténtica sede mundialista.

El acceso estuvo disponible desde las 16:00 horas; sin embargo, los primeros asistentes comenzaron a llegar previo al horario predestinado.

A pesar del cambio de horario de último momento, debido al panorama climático, los aficionados esperaron pacientemente para poder ingresar.

Familias completas, grupos de amigos, parejas y aficionados de todas las edades formaron largas filas afuera del inmueble.

La convocatoria, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, fue gratuita y abierta al público, con el objetivo de que la ciudadanía disfrutara en comunidad de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

Con camisetas verdes, rostros pintados, banderas al viento y el característico grito de apoyo, el estadio se llenó de color, donde más de 10 mil personas participaron en la celebración.

El evento que reune generaciones

Niñas y niños portaban pequeñas banderas y uniformes de la Selección, mientras jóvenes y adultos compartían el momento con fotografías, videos y gritos de aliento, demostrando que el deporte tiene la capacidad de reunir a la sociedad en torno a una misma emoción.

El operativo de seguridad permitió que la jornada transcurriera de manera ordenada.

En el estadio permanecieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Guardia Estatal y personal de Protección Civil Estatal (PC), quienes brindaron vigilancia y atención preventiva para garantizar la seguridad de los asistentes, en apego a las recomendaciones emitidas previamente por las autoridades.

Bazar

Fuera del inmueble también hubo espacio para la actividad comercial.

Decenas de vendedores aprovecharon la concentración de aficionados para ofrecer playeras de la Selección Mexicana, gorras, banderas, máscaras, penachos, artículos alusivos al Mundial, además de una amplia variedad de alimentos y bebidas, contribuyendo al ambiente festivo que predominó durante toda la tarde.