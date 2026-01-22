Vibró el mariachi en su celebración

El parque Santa Cecilia también conocido como la “Plaza del Mariachi” recibió a decenas de familias para celebrar con un festival musical el Día del Mariachi. En punto de las 6 de la tarde el sonido de las guitarras, el violín, trompeta y guitarrón ambientaron este emblemático espacio.

Esta celebración contó con la participación de 15 grupos de mariachis, varios de los cuales se unieron en ensambles especiales para la ocasión. El ambiente festivo se complementó con una colorida vendimia de antojitos, cenas, dulces y otros puestos de venta ofrecido a los asistentes.

Buscan recuperar espacios públicos

La directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, destacó que este evento forma parte de la recuperación de espacios públicos emblemáticos que habían sido relegados.

“Con este tipo de eventos se abona a la promoción cultural y a fomentar la convivencia familiar”, recalcó, además recordó que los jueves, viernes y sábados se cuenta con mariachi en vivo en el lugar a partir de las 6 de la tarde.

Por su parte, el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, felicitó a los mariachis en su día y se comprometió a seguir impulsando este espacio, así como a reconocer y dignificar su oficio el cual por años fue olvidado.

Tras unas breves palabras de felicitación, el edil se animó a tomar el micrófono para interpretar, acompañado por los músicos, la emblemática canción “Un puño de tierra”, generando júbilo entre el público.

Finalmente, el gremio de músicos agradeció el apoyo de promover e impulso que se le ha dado a este espacio, recordando que el mariachi está presente en diversos momentos de la vida además de que en cada melodía interpretada es un homenaje a la música popular mexicana.