Víctima de pederastia demanda justicia

“Solo quiero ser feliz y que se me haga justicia” declaró una víctima de pederastia, de iniciales EJLG, originaria de Tenejapa.

La declaración emitida a la prensa tras contradecir a su madre biológica, Rosa María Girón Intzin, al señalar que mentía en el caso de violación a manos de su padrastro, quien hoy esta preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas.

Versión

La menor denunció que fue víctima de abuso a los doce años por parte de su padrastro Jesús “N”. Acusó a su madre biológica de mentir y presionar para alcanzar la libertad de su concubino, luego de que ella saliera a “desmentir” la agresión.

Con la voz entrecortada, la afectada habló con firmeza y expuso que a dos años sigue esperando que su victimario sea sentenciado, pues teme que este salga libre para dañarla a ella y a los familiares que la han apoyado en este difícil proceso.

Mencionó que con anterioridad vivía con su abuela, pero conforme creció su madre la obligó a irse con ella y con Jesús “N”, tercer pareja de su progenitora, con el cual procreó un hijo estando preso. Por ello, dijo que su vida fue un infierno, pues desde los doce años su padrastro comenzó el abuso sexual hacia su persona.

Le dieron la espalda

Explicó que en su momento se acercó a su madre biológica para contarle los hechos, pero lejos de apoyarla le dió la espalda y la amenazó con que si decía algo, la correría de su casa, lo que fue aprovechado por su padrastro para seguir con el acoso y la agresión.

“Me pegaban, me golpeaban, me insultaban, y mi padrastro Jesús me empezó hacer cosas que a mí no me gustaban… le dije a mi madre todo lo que me hacía mi padrastro Jesús, ella nunca me creyó y lo que me dijo fue que yo le arruinaba su relación, que porque nací y me lastimaba emocionalmente”.

La condicionan

La víctima dijo que la condición para ser aceptada por su madre era desistir de la demanda, caso contrario amenazó con desconocerla e incluso hacerle la vida imposible hasta el último día de su existencia.

Asimismo, reconoció que en dos ocasiones ha tratado de terminar con su existencia debido a que siente que las autoridades están haciendo todo lo posible para liberar a sus padrastro, dice no sentirse protegida y respaldada por el Estado, por lo que hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal Jorge Luis Llaven a tomar cartas en el asunto. Ella confía en la Nueva ERA y en el lema de Cero Impunidad y Cero Corrupción.

Teme que lleguen a detener a su tía, tío y abuela por brindarle apoyo, ya que les han fabricado delitos de despojo, lo cual es falso. Ella, dijo, no pretende pelear terrenos, sino lo único que pide es justicia, el acceso a la justicia, a vivir en paz y ser feliz.