Víctima de tentativa de feminicidio en la impunidad

La colectiva 50+1 Juvenil Chiapas, se pronunció con profunda indignación, condenando el caso de Ximena Camacho, una joven de 22 años quien fue víctima de tentativa de feminicidio luego de ser atropellada de manera intencional el pasado 14 de agosto en la capital chiapaneca; por lo cual el grupo exigió justicia a las autoridades, pidiendo evitar cualquier tipo de impunidad con los responsables.

En este contexto, la colectiva juvenil denunció que el atropellamiento de Ximena Camacho, no fue un accidente sino un acto de violencia de género, y pidió a las autoridades investigar con perspectiva de género para evitar la impunidad.

Por otro lado, el grupo rechazó que el hecho sea minimizado como un “accidente” o una “pérdida de control” por parte del agresor.

“Los testimonios y antecedentes son claros: fue un acto de violencia”, señalaron.

Asimismo, la colectiva pidió a las autoridades competentes llevar a cabo una investigación con perspectiva de género para garantizar que el delito no quede impune.

También hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para evitar la difusión de información falsa que entorpezca el proceso legal.

Insistieron en decir que no se trata de un hecho aislado, ya que a pesar de pertenecer a un caso tentativo de feminicidio, la situación se suma a la preocupante estadística de violencia de género que existe en el estado y pone en evidencia la grave crisis que enfrentan día con día las mujeres en la entidad.

“La vida y la seguridad de las mujeres no pueden seguir quedando en manos de la impunidad. ¡Ximena no está sola!”, enfatizaron.