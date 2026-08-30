Vida sexual puede iniciar desde secundaria

“Nos guste o no a los papás, sepamos o no, muchas niñas inician su vida sexual desde la secundaria”, afirmó la doctora Ruth Edith Moreno Cruz, coordinadora estatal de planificación familiar y salud sexual y reproductiva para adolescentes, quien alertó que esta realidad ya no se limita al nivel preparatoria.

En entrevista, la funcionaria señaló que, aunque Chiapas ha registrado una mínima disminución en los embarazos adolescentes, la cifra sigue siendo preocupante y ahora afecta incluso a estudiantes de secundaria.

Moreno Cruz explicó que esta situación se agrava porque muchos jóvenes no acceden a información científica ni verídica, sino que recurren a páginas de internet o a consejos entre compañeros, lo que deriva en decisiones erróneas.

Persiste el tabú

Además, reconoció que en muchos hogares persiste el tabú de hablar sobre prevención, lo que limita la comunicación con padres y madres que después deriva en malas decisiones.

La doctora destacó que el embarazo adolescente no es un asunto exclusivo de las niñas, sino que también involucra a los varones en la toma de decisiones. Por ello, subrayó la importancia de involucrar a las familias y a los maestros para romper mitos y hablar abiertamente del tema.

Como parte de las acciones, dijo que la Secretaría de Salud trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para llevar pláticas, talleres y orientación a escuelas de ambos niveles.

Personal especializado

Mencionó que cuentan con personal especializado, como el equipo de salud menstrual y el carro “Edusex”, que acuden a los planteles para ofrecer consejería y aplicación de métodos anticonceptivos.

Finalmente, la doctora Ruth Edith Moreno Cruz envió un mensaje a las juventudes, recordó que “Vivir la sexualidad es un derecho, pero hay que vivirlo con responsabilidad”.