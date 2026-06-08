Viene temporal; se formó Depresión Tropical Dos-E

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas confirmó de la formación de la Depresión Tropical Dos-E, la cual se localizaba a 155 km al sur de Acapulco (Guerrero) y se mueve hacia el noreste a nueve km/h.

La dependencia estatal mantiene la vigilancia sobre otro sistema, el cual se ubicaba frente a las costas de El Salvador. Hasta el corte de la información, mantenía un 70 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días.

Contexto

En el caso de la Depresión Tropical Dos-E, Protección Civil (PC) detalló que mantiene vientos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h.

Y se estableció “una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, Guerrero”.

Información

Con base en los recientes datos aportados por la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, para las próximas horas podría ingresar un temporal con pronóstico de lluvias intensas para la entidad, por lo que es importante que los municipios pongan en marcha acciones preventivas.

Las proyecciones indican que para este lunes pueden registrarse lluvias intensas en las regiones Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca.

Mientras que para el martes 9 de junio, el pronóstico marca torrenciales para el Soconusco, mientras que lluvias intensas hacia la Sierra, Istmo-Costa y Frailesca.

“De acuerdo con la información emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias de muy fuertes a intensas de 75 a 150 mm, con rachas de viento de hasta 50 y 70 km/h y un oleaje de dos y hasta tres metros de altura en las costas de Chiapas, con tendencia a incrementar”, detalló Protección Civil recientemente.

En una circular que mandaron a los ayuntamientos, se avisó de las condiciones que pueden ocurrir para las próximas horas, sobre todo, por el incremento en los niveles de ríos o arroyos.

A eso se suman, detalló la secretaría, “escurrimientos extraordinarios, inundaciones pluviales y fluviales, encharcamientos, deslaves, derrumbes y afectaciones en caminos y carreteras”.

En lo que respecta a las rachas de vientos, se indicó que eso puede provocar desde la caída de anuncios o espectaculares, hasta el derribo de árboles.

Se solicitó a los ayuntamientos que de manera constante revisen el nivel de los arroyos y de los espacios que son vulnerables al tema de las inundaciones.

Así como “identificar y vigilar puntos críticos o zonas de riesgo, especialmente en zonas de ladera, cauces, vados, puentes y asentamientos vulnerables”.