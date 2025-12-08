Vienen fuertes lluvias para el norte del estado

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, es el pronóstico que tiene el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Chiapas este lunes y martes, dado el “rápido desplazamiento” del frente frío 19 y su masa de aire polar que recorrerá el país y se escurrirá por el sureste mexicano.

Para los próximos dos días, las regiones Norte, Maya, Tulijá, Selva, Mezcalapa y Bosques podrán resentir los mayores acumulados de lluvia por el paso de este meteoro, las lluvias pronosticadas son de acumulados que irán de los 75 a 150 milímetros (mm).

Las autoridades llaman a la precaución pues podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Se recomienda estar atentos a las indicaciones de Protección Civil (PC).

Hacia el día miércoles las lluvias van a disminuir, sin que se descarte la presencia de algunos chubascos.

Este frente frío reactivará el aire de componente norte, hay alerta en regiones aledañas al Istmo de Tehuantepec, donde los vientos podrán alcanzar constantes 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h, lo suficientemente fuertes para derribar algunos árboles o desprender anuncios de publicidad.

Al igual que las lluvias, el evento de “Norte” va a ir disminuyendo conforme avance la semana.

La columna de mercurio va a caer de entre cinco a ocho °C de la máxima constante. Las altas temperaturas se esperan en las zonas costeras, donde los termómetros podrán alcanzar registros de 35 °C; en las zonas de montaña, las mínimas se situarán entre los 13 a 17 °C.