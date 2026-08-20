Vienen más calles para Tuxtla: Ángel Torres

En el marco de la inauguración de la Privada de la 13ª Poniente, entre 16ª y 17ª Sur, en la colonia Romeo Rincón, el presidente municipal, Ángel Torres, afirmó que vienen más calles para Tuxtla Gutiérrez, con obras que contribuyen al desarrollo y bienestar de las familias de colonias, ejidos, barrios y fraccionamientos de la capital.

Obra

Al señalar que quedó atrás la calle intransitable para dar paso a una Calle Feliz, con más de 125 metros lineales de concreto hidráulico, alumbrado público y servicios básicos, el alcalde capitalino destacó que esta obra representa justicia social, al brindar a las familias una vialidad digna, segura y de calidad.

En el evento estuvieron presentes vecinas y vecinos; las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe; los secretarios de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; de Servicios Municipales, Horacio Gómez; y de Protección Civil Municipal, Eder Mancilla; así como el líder de ejidatarios de Tuxtla, Antonio Chai, y el coordinador de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, además de funcionarias y funcionarios del Ayuntamiento.