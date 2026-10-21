Vienen más pagos de becas para estudiantes

Estudiantes de Chiapas, que están en las becas de continuidad Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, ya podrán cobrar su apoyo cuyas cantidades van de mil 900 a cinco mil 800 pesos en los programas que se dan de forma bimestral.

Marcelo Toledo Cruz, coordinador en Chiapas de las Becas Bienestar, dijo que con esto se cumple lo marcado por parte de la Federación en el calendario de pagos.

Pagos

Los depósitos arrancaron desde este 19 de octubre y se paga a la comunidad estudiantil con base en la letra del primer apellido.

Para este miércoles 21 de octubre, los pagos corresponderán a las letras D a la F. Los últimos depósitos se harán el 30 del mismo mes, y serán para los apellidos de la T a la Z.

En el caso de Chiapas, aclaró el coordinador, el depósito es solo para dos becas. Hay una más que entra en el programa que es la Gertrudis Bocanegra, pero en el territorio local aún no se entrega.

“Este documento podrá consultarse únicamente en la página web oficial y redes sociales verificadas”, remarcó.

Toledo Cruz informó que el próximo 23 de octubre, a las 7 de la noche, el coordinador nacional de las Becas Bienestar, Julio León, brindará más datos a las familias.

La idea es que se informen sobre “el paso a paso para solicitar una beca Rita Cetina del nivel primaria o secundaria, pidiendo a las familias participar para despejar cualquier duda”.

También se informó a las familias que tengan hijos e hijas en primarias o secundarias públicas y que no tienen becas, podrán solicitar el apoyo Rita Cetina universal; o en su defecto, la de uniformes y útiles escolares, que es un solo pago anual de dos mil 500 pesos. El registro será del 26 de octubre al 6 de noviembre.