Vientos destruyen cosechas

Huertas de plátano, además de árboles de mango y de papaya fueron severamente dañados por los fuertes vientos en la pesquería de Paredón, afirmaron un grupo de agraviados liderados por Roberto de la Cruz Martínez, quienes expresaron que esta situación se registró la madrugada de ayer miércoles.

Los informantes afirmaron que los vientos se registraron con fuertes lluvias, lo que generó que la mayoría de los sembradíos de plátano, mango y papaya salieran afectados debido a que sus frutos cayeron, lo cual les perjudica porque, regularmente, la hoja de plátano es muy solicitada para hacer tamales.

Señalaron que hay familias que tienen sus huertas de banano en sus propios domicilios, y por lo tanto, no tienen a quién reclamarle.

Expresaron que las ventas que tenían pensado realizar tendrán que posponerlas para la próxima cosecha; sin embargo, dejaron en claro que ya se sienten inseguros debido a que no hay forma de saber con qué intensidad vendrán los próximos ventarrones.