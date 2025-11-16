Vientos provocan crisis de pescadores en Tonalá

Los pescadores de Tonalá viven en crisis debido a que por los vientos, los camarones y peces se esconden y es imposible capturarlos.

Humberto Hernández, agente municipal de Paredón dijo que pese a estar horas trabajando, los pescadores no logran acumular una cantidad suficiente que les retribuya su trabajo. Apuntó que los vientos perjudican de forma drástica a los pescadores, ya que los ejemplares prefieren refugiarse, dañando la economía de las familias que dependen de este oficio.

La situación afecta a pescadores de Cabeza de Toro, Pueblo Nuevo, San Luqueño la Costa, Mojarras, Ponteduro, La Barra y Manguito.

Reiteraron que la temporada de vientos es un enemigo poderoso que nadie puede evitar y que deben enfrentar.

El Agente Municipal de Paredón dijo que ante la situación la gran mayoría de los pescadores contemplan la posibilidad de buscar otros trabajos ya sea como peón de albañil u otras actividades en lo que pasa la temporada de vientos.