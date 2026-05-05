Vientos y lluvias dejan un saldo fatal y afectaciones

Los fuertes vientos y lluvias que se registraron en la costa de Chiapas la tarde y noche del domingo, dejaron un saldo fatal, ya que una rama de un árbol le cayó encima a un hombre que perdió la vida y su hijo menor de edad quedó lesionado en Villa Comaltitlán, en donde también reportan cortes de energía eléctrica, al igual que en Mapastepec y Tapachula.

La Dirección de Protección Civil en Villa Comaltitlán, reportó que en el poblado Xochicalco, Eduardo López, de 38 años y su menor hijo, trataron de resguardarse de la lluvia bajo un árbol.

La fuerza del viento provocó que una rama se quebrara y les cayera encima, causando la muerte en forma instantánea del hombre y el niño, resultó con fracturas en los pies, por lo que es atendido en un hospital.

Sin servicio de luz

Derivado de esos fenómenos, en Tapachula hasta la tarde de este lunes, colonias del sector sur-oriente, entre ellas Los Laureles I, Laureles II y San José el Edén, entre otras, carecían de energía eléctrica, por lo que un grupo de habitantes realizó un bloqueo sobre la 18ª. calle oriente, a la altura el río Texcuyuapan, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) agilizar la reparación de los daños.

La empresa eléctrica informó que en al menos diez colonias, en diversos sectores de la ciudad ya fue rehabilitado el servicio, entre ellas Pobres Unidos, Santa Clara, Aviación, Los Sauces, San Caralampio, Los Amores, La Cañada, Framboyanes, Canta Ranas y Las Hortencias.

Explicó que los fuertes vientos y la lluvia provocaron la caída de árboles sobre cableado y derribaron postes, además de dañar varios transformadores, lo que provocó el retrasado en el restablecimiento del servicio.

En los municipios de Mapastepec y Villa Comaltitlán, diversas comunidades también sufrieron cortes del servicio eléctrico, por lo que pidieron a la CFE agilizar su rehabilitación.

IMSS opera con normalidad

Ante el desplome de la infraestructura frontal del hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano el Seguro Social (IMSS), directivos del mismo informaron que las operaciones se encuentran normalizadas y no se vieron afectados en ningún momento.

Asimismo, precisaron que “la integridad estructural del hospital no se encuentra comprometida y los servicios médicos y la atención a los derechohabientes se efectúa en condiciones de normalidad y seguras”.

La mañana de este lunes todo el material que se desplomó ya ha sido retirado en su totalidad, aunque la zona permanece acordonada con cinta para evitar algún tipo de riesgo.

Atención

El secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula, Demetrio Martínez, por su parte, informó que se atendieron diversos reportes sobre caída de árboles, techos de vivienda y otras afectaciones, con la finalidad de garantizar la seguridad de la población.

En ese sentido, se realizó la limpieza y retiro de árboles y ramas en al menos cinco zonas estratégicas de la ciudad, en donde se restringió la circulación vehicular, incluso un automóvil sufrió daños menores.

También a causa de los fuertes vientos y lluvia, diversas viviendas sufrieron afectaciones en techos de lámina.

Las autoridades informaron que se mantiene vigilancia y seguimiento de los fenómenos hidrometeorológicos que pueden registrarse en la zona.