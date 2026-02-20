Viernes, entrega de fichas para el “Lunes del Pueblo”

A fin de brindar un mejor servicio de atención ciudadana, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informa que serán los días viernes la entrega de fichas para la atención del programa Lunes del Pueblo.

Por lo tanto, hoy de dos a cinco de la tarde, la entrega de 80 fichas para la atención del Lunes del Pueblo del 23 de febrero.

Es importante destacar que en los Lunes del Pueblo solo se atenderán a quienes cuenten con ficha.

La atención será directa, como de costumbre, con el presidente municipal Ángel Torres, a partir de las nueve de la mañana en el patio del Ayuntamiento.