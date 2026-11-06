Vigente el programa sobre testamentos

El programa “100 Días del Testamento Humanista” continúa vigente hasta el próximo 09 de diciembre, brindando a las familias chiapanecas la oportunidad de otorgar certeza jurídica a su patrimonio mediante la elaboración de testamentos a costos accesibles.

El Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado informó que esta iniciativa, derivada del convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, mantiene su objetivo de acercar los servicios notariales a la población y fortalecer la cultura de la prevención jurídica.

Estrategia

Por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas cuenta con un periodo ampliado de 100 días para el desarrollo de este programa, una estrategia que permite extender sus beneficios y brindar mayores oportunidades de acceso a este servicio a las familias de todo el estado.

Con esta iniciativa, el estado se distingue a nivel nacional al impulsar un modelo que amplía el acceso a los servicios notariales, promueve la cultura de la prevención jurídica y coloca en el centro de las acciones gubernamentales el bienestar, tranquilidad y protección patrimonial de las familias.

El Instituto de la Consejería Jurídica invita a la ciudadanía a aprovechar este programa antes del 9 de diciembre y acercarse a su notario de confianza para conocer los beneficios y requisitos.