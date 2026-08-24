Vigila Profeco precios de útiles escolares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mantiene vigente un operativo de verificación en negocios de Tuxtla Gutiérrez que comercializan artículos escolares para garantizar que los precios estén debidamente exhibidos y evitar prácticas que confundan a los compradores, informó Abraham Ulloa Pérez, director de la oficina de la defensa del consumidor en la zona sureste.

El funcionario explicó que los recorridos abarcan desde verificación de precios de mochilas, zapatos, camisas, shorts y pants, hasta cualquier producto que las escuelas soliciten a los padres de familia.

Destacó que, si bien los costos pueden variar por oferta y demanda, la dependencia vigila que el costo real coincida con el mostrado al público.

Denuncias

Ulloa Pérez señaló que ya se han recibido y canalizado denuncias, principalmente relacionadas con la falta de precios exhibidos en los artículos.

Ante ello, personal de la Profeco acude a los negocios para corregir la situación y evitar que los compradores sean sorprendidos al momento de pagar.

Finalmente, recordó que las oficinas de la dependencia se encuentran ahora en Palacio Federal, junto al parque Central, para brindar mayor cercanía a los consumidores que acuden a la zona centro.

Con el operativo, que se extiende durante todo el mes de agosto, la Profeco busca no solo sancionar posibles irregularidades, sino también fomentar una cultura de consumo informado entre los padres de familia.

Canales de comunicación

Ulloa Pérez reiteró que la dependencia mantiene canales abiertos para recibir quejas ciudadanas y recomendó a los compradores comparar precios antes de realizar sus compras, así como exigir que los productos tengan visible su costo para evitar cualquier abuso.

Además, invitó a la población a acercarse a las instalaciones de la Procuraduría en caso de dudas o inconformidades, pues la cercanía con el consumidor es parte fundamental de su labor en esta temporada de alto flujo comercial.