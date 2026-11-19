El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, encabezó la reunión mensual con los miembros del Gabinete Económico para revisar los avances en la recaudación de cada secretaría y dependencia, de dónde provienen esos ingresos y cómo se administran. Durante el encuentro, cada titular presentó su reporte y explicó ante el alcalde el manejo de las cuentas a su cargo.

Por primera vez en Tapachula se supervisan de manera sistemática y se reportan públicamente los ingresos que se generan en espacios públicos administrados por el Ayuntamiento.

Además de la revisión mensual, Yamil Melgar sostiene reuniones quincenales con el Gabinete Económico para dar seguimiento a los reportes de las dependencias recaudadoras y verificar los avances de cada área.

En el Gabinete Económico participan Jorge Vega Pérez, de Economía y Turismo; Francisco Javier Pinto Chacón, de Tesorería; Carlos Bracamontes Vila, de Servicios Públicos; Jorge Morales Sánchez, de Desarrollo Urbano y Ecología e Ivania Berenice Reyes Sumuano, de Salud Municipal. También lo integran Mey Lyn Wong Vázquez, de Educación y Cultura Municipal; Brenda Contreras Edelman, de Juventud y Deporte; Manuel Alejandro Lluch García, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal; Herbert Schroeder Bejarano, de Protección Civil; Héctor Manuel Lazos Cota, del Coapatap, Alejandro Mendoza, del Iciplamtap, y Jovani Ruiz Toledo, de la Coordinación de Gabinete.