Vigilan a instituciones que aseguran pase a Medicina

Ante la existencia de escuelas o centros de asesoría particulares, que ofrecen un curso de preparación para ingresar a la carrera de Medicina que oferta la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), algunas incluso asegurando o garantizando el acceso, la máxima casa de estudios realiza una vigilancia para identificar a estos lugares y reportarlos.

Aunque para la convocatoria de admisión enero-junio 2026 presentada este miércoles no se incluye la carrera de Medicina, la secretaria general de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, dijo que este tipo de escuelas externas no son avaladas por la universidad, debido a que hacen negocio prometiendo el ingreso seguro de los jóvenes a la mencionada carrera.

Vigilancia

Si bien, para el siguiente semestre no está Medicina Humana, el área correspondiente realiza un monitoreo de redes permanente para identificar a esas escuelas e institutos que aseguran el ingreso a dicha facultad y a otras en la entidad, con el propósito de reunir la información necesaria.

Para que todo sea legal y no haya repercusiones contra nadie, aunque sean externos, pasan todos los datos al área legal de la universidad para que analice la situación y puedan dar una posición universitaria al respecto.

Nuevas carreras en Salud

A la par continúan trabajando en una nueva oferta educativa para el área de Salud, con nuevas carreras como Rehabilitación, Nutrición, Salud Pública y Psicología Clínica.

Se están haciendo los estudios de pertinencia y factibilidad; la idea es que para el 2026 se pueda concretar que la Unach cuente con una nueva área de Salud Pública.

Antes de crear una nueva carrera deben cumplir con todos los procesos legales y de validación, así como buscar la opinión técnica favorable para que cuente con el aval necesario. "Hay una regulación general y debemos de sujetarnos a ella".