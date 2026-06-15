Vigilan clima con estaciones meteorológicas

En el contexto de las recientes lluvias, el monitoreo climático dependiente de la Conagua ha permitido tener coordinación con Protección Civil y advertir las fuertes lluvias sentidas en el reciente temporal, expuso el director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Jorge Joaquín González Bezares, que confirmó que para este trabajo se tienen 16 estaciones meteorológicas.

Explicó, por ejemplo, las lluvias intensas registradas durante la noche del 26 de mayo, que fueron advertidas con antelación, lo que permitió fortalecer las acciones preventivas.

En este sentido, el papel de las estaciones meteorológicas es de vital importancia, dijo que se invirtieron durante 2026, alrededor de siete millones de pesos (mdp) en su mantenimiento.

Esto con el objetivo de fortalecer el monitoreo de precipitaciones, niveles de ríos y condiciones atmosféricas durante la actual temporada de lluvias.

Informó que las estaciones están distribuidas en distintas regiones del estado, con el propósito de garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos federales.

Las acciones incluyen sustitución de sensores de lluvia, mantenimiento correctivo y actualización de software para garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones automáticas, lo que permite registrar variables como precipitación, presión atmosférica, temperatura, humedad y niveles de ríos, información fundamental para la generación de pronósticos y la emisión de alertas preventivas en coordinación con autoridades de Protección Civil.