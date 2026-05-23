Vigilan comercio internacional de camarón

Tapachula, Chiapas, fue uno de los 15 puntos estratégicos donde autoridades sanitarias, pesqueras y de comercio realizaron operativos de inspección para corroborar la legal introducción e importación de camarón a México. Verificaron documentación, inspección sanitaria, legal procedencia de los pescados, mariscos y sus derivados.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), trabajaron en coordinación con la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (Agace), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Guardia Nacional y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Objetivo

Dio a conocer que, además, se verificó el cumplimiento de la normatividad comercial, pesquera y de sanidad. “Estas acciones se realizan con el objetivo de garantizar que el camarón que ingresa al país cumple con las medidas sanitarias y arancelarias para proteger al sector acuícola mexicano”.

A inicios de mayo, la Conapesca dio a conocer que la pesquería del camarón logró renovar la certificación de exportación para Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su Registro Federal de abril la determinación que avala que México cuenta con medidas comparables en acciones y programas para prevenir la captura incidental de tortugas marinas durante la pesca de camarón.

Para ello, en 2025 acudieron 74 personas que fabrican redes, así como mil 227 personas tripulantes de la pesquería del camarón en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Veracruz a los cursos-talleres sobre la construcción y uso adecuado de los DET y DEP, que imparte Conapesca.