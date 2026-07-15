Vigilan con monitoreo mala calidad de Lagunas de Montebello

El parque nacional Lagunas de Montebello, uno de los más emblemáticos de Chiapas, mantiene un constante monitoreo debido a que las mediciones realizadas por el proyecto Touch Quality de estudiantes del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, arrojó parámetros negativos en la calidad del agua.

De acuerdo con Alejandro Gómez, alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales e integrante del proyecto, el monitoreo mide temperatura, oxidación y oxígeno disuelto, indicadores clave para determinar si el agua está contaminada o es apta para consumo humano.

En el caso de Montebello, los resultados obtenidos confirman que el deterioro no ha cedido pese a los años de estudios y señalamientos previos.

Gómez Juárez atribuyó esta situación principalmente a la deficiencia en el sistema de tratamiento de aguas residuales de los municipios aledaños, un problema que ya se había documentado pero que, de acuerdo con los nuevos datos, sigue sin resolverse.

Destacó que aunque ya se están implementando algunos tratamientos para frenar el avance de la contaminación, los niveles actuales son alarmantes y exigen atención inmediata.

“Los datos sí salen un poco malos, la verdad, así lo vamos a llamar”, declaró, al tiempo que hizo un llamado a la conciencia ciudadana sobre el cuidado de los cuerpos de agua, vitales para la vida humana.

El equipo trabaja en el desarrollo de sondas que mediante pulsos ultrasónicos podrían limpiar algas y residuos dañinos, convirtiendo el proyecto en una herramienta integral para la recuperación de lagunas y ríos.

Sin embargo, Gómez Juárez reconoció que carecen de financiamiento continuo; hasta ahora, el único respaldo económico proviene de los premios que han obtenido con el proyecto Touch Qualiy.