Vigilan cumplimiento de objetivos del proyecto AVGM

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, llevó a cabo la integración del Comité de Contraloría Social, en el marco del proyecto MUJERES/AVGM/CHIS/2026, con el propósito de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para la atención de la violencia contra las mujeres.

Proyecto

La integración de este Comité permitirá dar seguimiento al desarrollo de las seis capacitaciones y tres talleres contemplados en el proyecto, verificar el cumplimiento de las metas establecidas y contribuir a que las acciones de profesionalización beneficien a las personas destinatarias, fortaleciendo las capacidades institucionales para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Durante la actividad, fiscal del Ministerio Público y secretarios de Acuerdos rindieron protesta como integrantes del Comité, asumiendo el compromiso de vigilar que las acciones programadas se desarrollen conforme a lo establecido, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Al evento asistieron Karla Gabriela Hernández Villalobos, contralora Social Regional de Chiapa de Corzo; Mirna Adriana Hernández Cáceres, directora de Perspectiva de Género, y María Ovando Figueroa, jefa del Departamento de Gestión de Programas Federales de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de impulsar una gestión institucional responsable, transparente y orientada a resultados, procurando que las acciones emprendidas contribuyan al fortalecimiento de la atención, la protección de los derechos humanos.