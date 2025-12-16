Vigilan el volcán Tacaná por saqueos

A pesar de la vigilancia y de la advertencia en la época de fin de año en la zona de la Reserva de Biósfera del Volcán Tacaná, un área natural protegida que alberga una gran variedad de especies de flora y fauna como árboles de pinos, encinos y coníferas que son utilizadas para adornar en navidad; musgo, heno, orquídeas, bromelias, palmas y también begonias, están expuestas a un saqueo constante, comentó el director de la Reserva del volcán de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Francisco Javier Jiménez González.

Casi al final del año, en los meses de noviembre y diciembre es cuando más ocurre este tipo de acciones no permitidas, sin embargo, es también cuando más personas hacen el recorrido hacia la cima del volcán como parte del programa ecoturismo, turismo de aventura o senderismo y también cuando hay monitoreo y vigilancia por parte del personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y vigilantes comunitarios.

Consecuencias

Francisco Javier dio a conocer que el saqueo de especies puede tener graves consecuencias para el ecosistema del volcán.

Dijo que las plantas o musgos que se retiran del volcán no pueden sobrevivir en otros lugares, ya que están adaptadas a las condiciones específicas del clima y la altitud al ser especies endémicas.

Señala que daña la biodiversidad del ecosistema y afecta la supervivencia de otras especies que dependen de ellas, por lo que las consecuencias de este tráfico son graves para la estabilidad de la biosfera.

“El saqueo de especies es un problema que se presenta principalmente durante la temporada de ascenso al volcán, ya que mucha gente viene sin conciencia y con malicia extraen flora para adornar sus casas en época navideña o bien para comercializar en los municipios del Soconusco”, indicó.

A pesar de la advertencia, señaló Carlos Leonel González, miembro de la red de vigilancia, se tomarán acciones legales a quienes sean detectados saqueando especies en esta área natural protegida, muchos se arriesgan ya con el conocimiento de que se comete un delito, en algunos casos graves, cuando se trata de especies en peligro de extinción y protegidas.