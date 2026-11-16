Vigilan falsas ofertas por Buen Fin

Para evitar que los consumidores sean víctimas de publicidad engañosa durante El Buen Fin 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tuxtla Gutiérrez desplegó un operativo de vigilancia y atención, informó Abraham Ulloa Pérez, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco).

Ulloa Pérez explicó que se instalaron módulos de atención en las plazas Cristal, Sol y Ámbar, donde los consumidores pueden presentar quejas o reclamaciones relacionadas con su consumo.

El funcionario explicó que a lo largo de los cinco días de promoción se prevé una derrama económica importante porque el Gobierno Federal libera el 50 % de los aguinaldos, lo que impulsa las compras de los trabajadores.

¿Qué es la publicidad falsa?

El titular de la Odeco explicó que esta práctica consiste en elevar los precios en septiembre y octubre para luego reducirlos durante El Buen Fin al mismo nivel anterior.

“Estamos nosotros monitoreando el hecho de que no suceda y que no se le engañe al consumidor”, afirmó.

Regularmente dijo que las reclamaciones suelen registrarse al año siguiente, cuando los consumidores buscan hacer efectivas las garantías de productos electrónicos que resultaron defectuosos.

El funcionario señaló que se ha mantenido en comunicación con el sector empresarial para difundir el mensaje entre consumidores y proveedores, a fin de que las rebajas y bajas de precios anunciadas sean efectivas y no un engaño.

Finalmente, Ulloa Pérez informó que la vigilancia también se realiza en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, donde se han presentado casos de sobreventa de boletos, así como en las principales terminales de autobuses terrestres.

“La Procuraduría Federal del Consumidor está en su papel de protección al consumidor”, concluyó.