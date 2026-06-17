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Vigilan posible ciclón; más lluvias para Chiapas

Junio 17 del 2026
La gráfica explica la cantidad de lluvia contabilizada por regiones. CP
La gráfica explica la cantidad de lluvia contabilizada por regiones. CP

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico, la onda tropical número siete y canales de baja presión generarán lluvias en diversas regiones de Chiapas.

Este segundo fenómeno generará lluvias puntuales muy fuertes, todas podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. No obstante, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta de precipitaciones puntuales muy fuertes en las regiones del Centro y Soconusco que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; además de rachas de hasta 40 km/h y el fenómeno conocido como mar de fondo, con oleaje de uno a dos metros de altura.

Los mayores acumulados de lluvia se registraron en Tuxtla Gutiérrez (39.2 mm), Jiquipilas (38.9 mm) y Tuxtla Chico (38.4 mm).

En tanto, el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias de Protección Civil emitió un pronóstico de lluvias señalando lluvias aisladas para la Selva Lacandona y lluvias muy fuertes para las zonas Metropolitana, De los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal, Frailesca, Sierra Mariscal y Meseta Comiteca.

Mientras que se prevén lluvias ligeras en Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal Ch’ol, Norte, Mezcalapa y Valles Zoque.

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