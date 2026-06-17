Vigilan posible ciclón; más lluvias para Chiapas

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico, la onda tropical número siete y canales de baja presión generarán lluvias en diversas regiones de Chiapas.

Este segundo fenómeno generará lluvias puntuales muy fuertes, todas podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. No obstante, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta de precipitaciones puntuales muy fuertes en las regiones del Centro y Soconusco que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; además de rachas de hasta 40 km/h y el fenómeno conocido como mar de fondo, con oleaje de uno a dos metros de altura.

Los mayores acumulados de lluvia se registraron en Tuxtla Gutiérrez (39.2 mm), Jiquipilas (38.9 mm) y Tuxtla Chico (38.4 mm).

En tanto, el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias de Protección Civil emitió un pronóstico de lluvias señalando lluvias aisladas para la Selva Lacandona y lluvias muy fuertes para las zonas Metropolitana, De los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal, Frailesca, Sierra Mariscal y Meseta Comiteca.

Mientras que se prevén lluvias ligeras en Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal Ch’ol, Norte, Mezcalapa y Valles Zoque.