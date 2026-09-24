Vigilan probable desarrollo ciclónico en la costa

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas confirmó que se mantiene una vigilancia y monitoreo por la probable formación de un desarrollo ciclónico para los siguientes siete días.

En la información que hizo pública la dependencia estatal, se detalló de una zona de baja presión (en formación) hacia las costas de Chiapas, Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca.

“Protección Civil mantiene monitoreo constante sobre la posible formación de una zona de baja presión en el océano Pacífico, la cual presenta un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días y podría favorecer un incremento en las lluvias, viento y oleaje elevado en zonas costeras de la entidad”, detalló la institución.

Llamado

Por este tema se hizo un llamado a la población para que tomen medidas preventivas, debido a que uno de los efectos de las lluvias es el crecimiento de arroyos o ríos, además de generar zonas de encharcamientos o deslaves.

“Sigue únicamente los boletines oficiales y ante cualquier situación de riesgo o emergencia comunícate de inmediato al 911”, sugirió Protección Civil.

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Como parte de las acciones preventivas en esta temporada, el personal de Protección Civil de Ocosingo también realizó acciones de prevención de inundaciones y de reducción de riesgos.

El trabajo se realizó en coordinación con la Delegación Selva Lacandona, y se llevaron a cabo trabajos de desazolve y retiro de maleza.

“Se intervino un tramo de 60 metros del arroyo en el barrio Nuevo Paraíso, con herramientas manuales y una retroexcavadora”, informó la dependencia estatal.