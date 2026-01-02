Vigilan producción de plátano para evitar plaga

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer que durante el 2025 retuvo más de 16 mil productos de riesgo en puntos de entrada, y revisó a través de pruebas de laboratorio 667 mil 348 plantas en regiones productoras para prevenir el ingreso de la marchitez por Fusarium en banano y plátano.

Ante la confirmación de la presencia de la enfermedad en diversos países de Sudamérica, y a través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fortaleció los protocolos de búsqueda del agente patógeno que la provoca.

Inspección

Indicó que también fortalecieron los esquemas de inspección de mercancías agroalimentarias en 97 puertos, aeropuertos y fronteras de ingreso y estableció un programa permanente de difusión y capacitación en coordinación con productores, industria y gobiernos estatales.

La producción de plátano en México en 2025 se mantuvo fuerte, superando los 2.6 millones de toneladas anuales en más de 87 mil hectáreas, con Chiapas, Tabasco y Veracruz a la cabeza, aportando en conjunto más del 60 % del volumen nacional.

A fin de incrementar la efectividad de las labores de vigilancia, el Senasica inició en febrero de 2025 la exploración con drones en cuatro mil 447 hectáreas y en julio comenzó a vigilar cuatro mil 400 hectáreas con imágenes satelitales, lo cual ha incrementado hasta en 800 % la superficie explorada con respecto a años anteriores.

Sector mexicano

La dependencia destacó que a pesar de retos climáticos, el sector mexicano es autosuficiente y exporta a nivel global, con acciones de vigilancia y tecnología como drones para asegurar la calidad y cantidad. Con esta tecnología, los técnicos pueden identificar plantas con síntomas de amarillamiento y marchitez en tiempo real.