Vigilan tramo Comitán-Altamirano tras incidente

Derivado de un incidente el fin de semana en el tramo Comitán-Altamirano, autoridades municipales están implementando operativos en la zona para inhibir cualquier hecho delictivo.

Bajo las instrucciones del presidente municipal de Altamirano, Gaspar Santiz Jiménez, se reforzó la seguridad en los tramos carreteros Comitán–Altamirano tras los hechos registrados la madrugada del domingo donde una unidad pesada sufrió un intento de asalto.

Respuesta

Desde ese momento, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Policía Municipal y Policía de Caminos mantiene patrullajes y recorridos disuasivos en la región, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los habitantes y de quienes transitan por estas vías.

El edil municipal destacó que se implementan acciones firmes y coordinadas con los tres niveles de gobierno, además de la instalación de un punto permanente de la Guardia Estatal, lo que permitirá reforzar la presencia de las autoridades en esta zona estratégica.

Con estas medidas, el Gobierno Municipal ratificó su compromiso de redoblar esfuerzos en materia de seguridad y velar por la paz social de Altamirano.

Suma de esfuerzos

Las autoridades municipales dieron a conocer que se suman a los esfuerzos del gobernador para mantener la paz en el estado con acciones de seguridad inmediata ante cualquier conducta delictiva.

Aunque el alcalde expuso que se trata de un hecho no recurrente desde el inicio de esta administración estatal, las acciones en materia de seguridad serán contundentes para que la paz prevalezca en el estado.