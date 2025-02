Vigilancia debe prevalecer en carreteras de Chiapas

Raquel Gordillo Cano, delegado en Chiapas de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que la vigilancia en los tramos carreteros debe prevalecer para evitar accidentes.

Respecto al tema, dio a conocer que la falta de vigilancia no es un tema exclusivo de Chiapas ya que en estos momentos existe poca vigilancia por parte de la Guardia Nacional.

“La realidad es que yo viaje de Cancún para Chiapas y no me tocó ver ninguna patrulla de la Guardia Nacional, entonces podemos decir que en algunos casos se vigila y en otros no”, comentó.

Precisó que la Guardia Nacional tiene subdivisiones, “y creo que en este sentido nos está quedando a deber. Sin embargo me atrevo a decir que Chiapas no es el mas abandonado en este sentido porque es más posible encontrar vigilancia en algunas carreteras, pero en los casos de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo no se ven patrullas”.

Puntos con más vigilancia

Puntualizó que en los tramos que conducen a los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala tampoco existe una puntual vigilancia.

Sobre este tema, dijo que, lo que se sabe, es que la división de caminos de la Guardia Nacional se encuentra muy limitada en sus gastos de operación.

“Tampoco lo pueden poner de su bolsa los elementos y eso es algo muy comprensible”, subrayó.

Y es que los accidentes carreteros, han estado a la orden del día en diferentes tramos carreteros de Chiapas, varios de ellos con resultados fatales.

Reconoció que, en el tramo de cuota Tuxtla-San Cristóbal se observa vigilancia, “tampoco se trata de echarle tierra a la Guardia Nacional, no hay tanta vigilancia como quisiéramos, pero hay más que en otros estados”.

En este escenario, el delegado en Chiapas de la Canacar hizo un llamado a las autoridades competentes para que se dote de los medio para que la división de caminos de la GN tenga más presencia en los tramos carreteros de la entidad.