Vigilancia en carreteras por paros magisteriales

Las carreteras de Chiapas se han convertido en puntos estratégicos de monitoreo por parte de las autoridades estatales, en respuesta a la continuidad de las movilizaciones magisteriales que desde hace dos semanas se mantiene activas.

Aunque no se reportan bloqueos generalizados hasta el momento, la Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene un operativo especial en los tramos de mayor circulación vehicular, como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

El despliegue, según fuentes oficiales, busca equilibrar los derechos fundamentales como el de libre manifestación por parte de los docentes y el de libre tránsito de la ciudadanía.

Instrucciones

Las instrucciones a los cuerpos policiales es directo: actuar con estrictos protocolos de contención, reservando la intervención directa solo para casos de riesgo inminente.

Mientras las protestas se mantengan pacíficas, la labor de los agentes se limitará a tareas de vialidad y acompañamiento, incluyendo la protección de los propios manifestantes.

Las negociaciones entre el magisterio, la Presidencia de la República y la Secretaría General de Gobierno del estado continúan activas, con la expectativa de alcanzar acuerdos que permitan destensar la situación sin afectar la economía local ni la vida cotidiana de los chiapanecos.

Desde el gobierno estatal se insistió en que la salida política es la vía prioritaria, se ha reiterado el respeto a las demandas del sector educativo, siempre que no se comprometa la paz social ni se ponga en riesgo a automovilistas y transportistas que a diario recorren las rutas de la entidad.

El llamado de las instituciones es a la prudencia y la civilidad, tanto de quienes protestan como de quienes transitan, en un contexto donde la vigilancia no desaparecerá mientras las actividades magisteriales sigan activas.