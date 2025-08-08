Vigilancia para carreteras, compromiso de Seguridad

El vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, destacó los compromisos que se hicieron con las autoridades en materia de Seguridad, a fin de fortalecer la vigilancia en los tramos carreteros, particularmente para los meses de ciclos productivos que vienen con materias primas.

Fue este jueves que sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el titular de Seguridad en Tuxtla Gutiérrez, David Hernández.

Acciones preventivas

En estos encuentros con las autoridades, explicó Rayo Cruz, se hacen de forma preventiva; primero, para reconocer el trabajo de las instituciones en materia de Seguridad y lo otro para exponer los puntos que se deben mejorar.

Parte de los problemas expuestos se vincularon al tema de las grúas, que es una problemática que no solo ha afectado al sector transporte sino también a la ciudadanía en general.

Desde la SSP, que dirige Aparicio Avendaño, se informó de nuevas “estrategias de vigilancia, seguridad, prevención y combate al delito, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los usuarios, así como del involucramiento del sector transporte en la comisión de hechos delictuosos.”

Mesas de trabajo

Rayo Cruz destacó que otro de los puntos alcanzados se relacionan con dar seguimiento a los temas a través de reuniones, incluso está previsto que en siguientes fechas se retomen los encuentros en otras regiones.

El líder del sector transporte comentó que en unos meses se tendrá un aumento de movimiento de vehículos de carga pesada en carretera, debido a la producción que viene de café, de azúcar, frijol y otros insumos que se tienen que mover hacia otras partes del país.