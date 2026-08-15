Vigilancia para fortalecer la confianza ciudadana

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia de puesta en marcha de “Blinda Chiapas: Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público”, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, iniciativa que promueve la participación ciudadana, la transparencia del servicio al pueblo y el cuidado responsable de los recursos públicos.

Llamado

Durante este acto, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, convocó a las y los integrantes de los comités, bajo el llamado de “El presupuesto del pueblo no se toca”, a desempeñar esta responsabilidad con honestidad.

En este sentido, el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, refrendó la disposición del Poder Judicial del Estado de acompañar, desde el ámbito de sus atribuciones, las acciones que fortalecen la legalidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, como principios indispensables para el bienestar y la construcción de un Chiapas más justo.