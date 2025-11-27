Vigilancia terrestre y área en La Chacona

A unas horas de que inicie la Feria Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó que este evento contará con vigilancia terrestre y aérea, a fin de que la población pueda disfrutar de este evento.

“Queremos que todas y todos vivan noches llenas de alegría, familia y tranquilidad, por eso, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) puso en marcha un operativo especial para acompañarte desde que llegas hasta que regresas a casa”, enfatizó la dependencia.

Operativo

El despliegue contará con más de mil hombres y mujeres, dichos elementos policiales estarán en diversos puntos, desde las entradas hasta pasillos y estacionamientos.

Para mantener el orden en la feria, se dispondrá de recorridos por la zona, habrá elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y se colocarán filtros en los accesos.

Usarán tecnología

Las cámaras que se colocarán en el sitio tienen la capacidad de reconocimiento facial, la idea es prevenir cualquier riesgo y actuar de inmediato en caso de que ocurra alguna eventualidad.