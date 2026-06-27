Vigilará CEDH investigación sobre violación agravada

Después de que se viralizara el video de una mujer indígena denunciando haber sido violada por 11 hombres tras abordar un mototaxi en Polhó, localidad de Chenalhó, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó de la aprehensión de Rafael “N” como presunto responsable del delito de violación agravada ocurrido en el paraje Yibeljoj.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició un expediente de queja con motivo de los hechos denunciados en redes sociales. A través de un comunicado señalaron que la víctima viajaba con destino a San Cristóbal, cuando abordó un mototaxi en la comunidad de Polhó.

La CEDH indicó que presuntamente el conductor del mototaxi desvió la ruta hacia un lugar apartado, donde detuvo la unidad y llamó a otras personas, quienes habrían participado en la agresión.

Seguimiento

Ante la gravedad de los hechos, la CEDH inició un expediente de queja, con el propósito de dar seguimiento al acto, vigilando que las autoridades competentes actúen con la debida diligencia en la investigación, garantizando el respeto, la protección y el acceso a la justicia para la víctima, con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad.

La FGE y la SSA señalaron que el presunto responsable fue puesto a disposición del Distrito Judicial de San Cristóbal, quien definirá su situación legal. Pese a que los hechos, según la FGE, ocurrieron el 21 de junio del presente año, el video se viralizó hace dos días.

Cabe señalar que tanto pobladores de Chenalhó como Pantelhó han señalado a Polhó como punto de resguardo del grupo El Machete.