Vigilarán a los ayuntamientos por Fortamun 2026

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Flor Guirao Aguilar, señaló que el dinero del Fortamun será ejecutado por los municipios, pero observado por el Gobierno del Estado.

Dijo que esto busca fortalecer el acompañamiento a los municipios para garantizar la correcta aplicación, seguimiento y verificación de los recursos del Fortamun 2026, destinados a seguridad pública.

Las acciones se desarrollan inicialmente con municipios de las regiones Centro, Altos, Frailesca e Istmo-Costa, donde se revisa el ejercicio de los recursos, el cumplimiento de las disposiciones aplicables y los mecanismos de seguimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad.

Acuerdos

Durante las reuniones de trabajo se establecen acuerdos y se brinda orientación para que los recursos sean aplicados de manera ordenada, responsable y conforme a los objetivos establecidos, privilegiando resultados concretos para la población.

Flor Guirao Aguilar destacó que el acompañamiento del Sesesp permite fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento puntual al ejercicio de los recursos, para que estos se traduzcan en mejores condiciones y capacidades para atender las necesidades.

Humanismo

La titular del Secretariado señaló que estas acciones se realizan en seguimiento de la política Humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que impulsa un servicio público cercano, coordinado y responsable, con las personas en el centro de las decisiones.

El Sesesp mantendrá el acompañamiento técnico a los municipios y la verificación de los recursos Fortamun 2026, a fin de contribuir a una aplicación eficiente y transparente que fortalezca la seguridad pública y genere mejores resultados para Chiapas.