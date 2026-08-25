Vigilarán a migrantes con historial criminal

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la dependencia mantendrá un monitoreo especial sobre los migrantes deportados que lleguen a Chiapas, con el objetivo de verificar si cuentan con antecedentes penales en sus países de origen.

La medida surge luego de que en semanas recientes se detuviera en la entidad a extranjeros que ya habían sido repatriados y que permanecían en la región cometiendo ilícitos.

En entrevista, el titular de la Fiscalía estatal explicó que se coordinarán con personal del Instituto Nacional de Migración, pues esa instancia tiene el listado de las personas que serán devueltas a México como parte de los acuerdos bilaterales.

Con esa información, dijo, se podrá identificar nombres y detectar a quienes tengan registros por pandillerismo u otros delitos en El Salvador, Honduras o Guatemala.

Al alza

Llaven Abarca precisó que en los últimos meses ha aumentado la comisión de delitos por parte de personas extranjeras en Chiapas, especialmente en actividades como narcomenudeo, trata de personas y robos.

Mencionó que al revisar los registros migratorios de algunos detenidos recientemente, se encontró que habían sido deportados meses atrás, pero no regresaron a sus naciones y optaron por quedarse en la entidad.

Sobre la posibilidad de que esos migrantes que arriben a Chiapas sean deportados nuevamente, el fiscal señaló que ese proceso corresponde a la cancillería y a Migración, reconoció que existe un punto de acuerdo entre México y Estados Unidos para que las repatriaciones puedan llegar hasta Tapachula.

No obstante, advirtió que muchos extranjeros, una vez dejados en la frontera sur, no cruzan a sus países y se establecen en Chiapas, por lo que su dependencia reforzará las acciones de seguridad para atender esa situación.