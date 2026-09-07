Vigilarán que no haya desvío de recursos públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas mantiene una vigilancia constante al gasto público ante el inicio de la temporada electoral para evitar el mal uso del recurso destinado para las dependencias, aseguró la secretaria Ana Laura Romero Basurto.

La funcionaria estatal explicó que la revisión se realiza “antes, durante y después de cualquier proceso electoral” para que ningún presupuesto sea distraído de su fin original.

“Por ejemplo, que en educación no se hayan distraído y que se hagan bien las escuelas, se construyan las aulas, las becas o, en materia de salud, que los medicamentos lleguen a las personas”, ejemplificó.

Capacitación

Romero Basurto detalló que el trabajo se lleva a cabo en fases diferentes con auditorías sobre lo ya gastado y órdenes de verificación sobre el gasto corriente.

Destacó la capacitación que continúan recibiendo los 71 comités del gabinete legal y ampliado que integran la estrategia Blinda Chiapas, misma que dijo busca prevenir la corrupción antes de que ocurra.

“¿De qué nos sirve tener cárceles llenas de gente que haya hecho mal uso de los recursos públicos? Lo que queremos es que no lo logren”, expresó.

Romero Basurto informó que se concluyó la capacitación en materia educativa y que actualmente trabajan en el sector salud, con un enfoque sectorizado para atender observaciones recurrentes que ha hecho la federación a Chiapas.

Calculó que en tres o cuatro semanas los comités estarán completamente preparados, pues consideró que la voluntad debe ir acompañada de capacidad técnica y jurídica.

Finalmente, Romero Basurto aseguró que las revisiones se realizan de manera técnica e imparcial, “sin colores, sin partidos, únicamente por Chiapas” y afirmó que todas las secretarías y organismos del gabinete son objeto de vigilancia para garantizar que ningún recurso público sea distraído de su propósito.