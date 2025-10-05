Villa Allende: un año de conservación

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a un año de la recategorización del Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal Vedada, se reportan avances significativos en los terrenos forestales de Villa Allende para la consolidación de los esfuerzos de conservación y manejo sustentable de la región.

La Área Natural Protegida (ANP) es una de las reservas de mayor antigüedad en el país y la primera en Chiapas, además de que este corredor biológico regula el agua y temperatura de la zona metropolitana.

Instrumento de planeación

La Conanp informó que, a partir de este cambio de categoría, se han fortalecido los instrumentos de planeación y gestión que garantiza una mayor protección para los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales del área.

Entre las acciones impulsadas destacan iniciativas de participación comunitaria, educación ambiental y la formación de brigadas comunitarias voluntarias.

Asimismo, se han desarrollado proyectos productivos compatibles con la conservación y se ha dado impulso a trabajos de reforestación, producción de composta orgánica y el monitoreo comunitario.

Vigilancia

La acreditación de brigadas de vigilancia y voluntarios para el combate de incendios forestales ha sido fundamental en esta estrategia integral.

Este modelo de conservación ha sido posible gracias al compromiso y la visión conservacionista de los municipios de San Fernando y Berriozábal, así como de los ejidos Vistahermosa, Amendu, Efraín A. Gutiérrez, 16 de septiembre y Viva Cárdenas.