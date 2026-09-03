Villaflores fortalece el apoyo a la educación

En la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, de la colonia Santa Catarina, la alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, realizó la entrega de 308 paquetes del programa Impulso Escolar, que incluyen mochila con útiles escolares y un par de tenis, como parte de esta iniciativa que por segundo año consecutivo brinda apoyo a niñas y niños de escuelas primarias del municipio.

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Acompañada por el director del plantel, Jaime Arturo Sandoval López, la presidenta del DIF Margarita Sarmiento y padres de familia, la alcaldesa destacó que este año el programa llegará a cinco mil 500 estudiantes de 20 escuelas primarias de Villaflores, con el propósito de motivarlos a continuar sus estudios y, al mismo tiempo, contribuir a la economía de las familias durante el inicio del ciclo escolar.

Rosales Sarmiento señaló que Impulso Escolar es una muestra del compromiso con la niñez y la educación, al brindar herramientas que ayudan a las y los estudiantes a comenzar sus clases con entusiasmo y mejores condiciones. Reconoció también el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para hacer posible este programa en beneficio de las niñas y niños de Villaflores.