Villaflores impulsa la educación con programa

La alcaldesa de Villaflores, Chiapas, Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por regidores, realizó la entrega de 490 paquetes del programa Impulso Escolar en las escuelas primarias Juan Aldama, del ejido Nuevo México, e Ignacio Zaragoza, de la colonia Dr. Domingo Chanona, contribuyendo a que niñas y niños cuenten con herramientas para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.

Por segundo año consecutivo, este programa representa un apoyo directo a la economía de las familias y un estímulo para que las niñas y los niños continúen sus estudios con entusiasmo y mejores condiciones. “La educación es una de las prioridades de este gobierno municipal, porque invertir en la niñez es construir el futuro de Villaflores”, aseveró la alcaldesa.

Destacó que estos esfuerzos se suman al impulso que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar brinda a la educación en Chiapas, promoviendo acciones que generan mejores oportunidades para las nuevas generaciones.