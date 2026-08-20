Villaflores participa en Capacitación para la Protección de NNA

En el marco del programa Prevenir para el Buen Vivir, se realizó en Tuxtla Gutiérrez la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su esposa, Sofía Espinoza.

Participaron autoridades y representantes de procuradurías de diferentes estados, así como María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, y Fabiola Salas Ambriz, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Encuentro

Al evento asistieron la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, y la procuradora del DIF Municipal, Verónica Villarreal Gómez, quienes tienen el compromiso firme de fortalecer las acciones para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La jornada permitió actualizar conocimientos y compartir experiencias para mejorar la atención y garantizar el respeto de los derechos de la niñez.

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y acercar los servicios de protección y justicia a las comunidades.

Asimismo, se resaltó el programa “Prevenir para el Buen Vivir”, que busca atender desde la raíz las causas de la violencia y contribuir al bienestar y desarrollo de niñas, niños y jóvenes, con la participación de la sociedad en general.