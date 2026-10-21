Villaflores realiza evento Donar para Transformar

En el Teatro Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento y la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezaron la jornada “Donar para Transformar”, en la que personas de diversas instituciones obsequiaron su cabello para elaborar pelucas oncológicas.

Valeria Rosales agradeció la solidaridad de los participantes que dieron su cabello y, por cuarta ocasión, regaló el suyo para esta noble causa, que brinda esperanza y fortaleza emocional a quienes enfrentan tratamientos contra el cáncer.

Esperanza

Más allá de la elaboración de pelucas oncológicas, cada donación representa un mensaje de aliento, dignidad y esperanza para las personas que han perdido su cabello, recordándoles que no están solas y que cuentan con una sociedad dispuesta a acompañarlas.

Durante el evento, en el que se colectaron 210 coletas para la elaboración pelucas oncológicas, se anunció la campaña de mastografía gratuitas, que se realizará en el Cedeco, a un costado del DIF Municipal de Villaflores, el jueves 22 y viernes 23 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde.