Villaflores se suma a la Jornada de Reforestación

Desde las faldas del emblemático cerro Nambiyuguá, en Villaflores, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Reforestación, convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Con responsabilidad y compromiso con el medio ambiente, se sumaron a esta iniciativa la sociedad civil, organismos públicos y privados, así como instituciones educativas, con el propósito de contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas.

En esta jornada participaron la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Asociación Ganadera Local de Villaflores, Guardianes Ambientales y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), además del Instituto de Estudios Superiores Metropolitano y el Centro Universitario Metropolitano de Villaflores. Durante la actividad se reforestó la falda del cerro Nambiyuguá con casi 8 mil árboles de matilisguate, primavera, cedro y guash, fortaleciendo las acciones para recuperar y preservar la cobertura vegetal del emblemático cerro.

Cultura ambiental

La jornada forma parte de un esfuerzo conjunto para fomentar una cultura de cuidado ambiental y promover la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales. Con la suma de voluntades entre instituciones, organizaciones y sociedad, Villaflores refrenda su compromiso con la conservación de sus ecosistemas y con la construcción de un entorno más sustentable para las presentes y futuras generaciones.