Villaflores, sede de Selectivo Estatal de Ajedrez

Se realizó en Villaflores el Selectivo Zonal Estatal de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, evento que reunió a ajedrecistas de distintos municipios de Chiapas como parte del proceso oficial de detección y proyección de talentos deportivos. Durante la jornada se desarrollaron las categorías oficiales Conade, en las que se definieron a las y los representantes que avanzarán a la etapa estatal por la región Mezcalapa–Centro–Frailesca, destacando la participación de las ajedrecistas villaflorenses Valentina Ruiz Alfaro y Estefany Cristel Gómez Peña, quienes en la categoría Sub 12 femenil obtuvieron su pase al estatal, reflejando el impulso al ajedrez formativo y femenil en el municipio.

Torneo abierto

De manera complementaria, se realizó el Torneo Abierto de Ajedrez categoría 30, con la participación de 19 ajedrecistas de diversos municipios. Esta competencia fue organizada de manera conjunta por el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Villaflores, consolidándose como un espacio de encuentro deportivo y cultural. Tras varias rondas de alta exigencia estratégica, el primer lugar fue para Ricardo Martínez, del municipio de Mezcalapa; el segundo sitio lo obtuvo Josué Rincón y el tercero fue para Nahum Rincón Montero.