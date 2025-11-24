Vinculación clave para la formación de ingenieros

En el marco del desarrollo profesional de los futuros ingenieros, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) reconoció a tres jóvenes universitarios que culminaron con éxito su servicio social, destacando la importancia de la vinculación académica con el sector profesional para una formación integral.

El presidente del CICTG, Mario Humberto Coronel Vera, entregó los reconocimientos a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quienes cumplieron satisfactoriamente las 480 horas establecidas por su institución educativa.

“La vinculación con la iniciativa privada y los colegios de profesionistas es fundamental en el desarrollo profesional de los estudiantes”, señaló Coronel Vera. “Les permite adquirir experiencia práctica, conocer las necesidades reales del mercado laboral y establecer contactos profesionales que serán valiosos para su futuro empleo”.

Durante la ceremonia, se destacaron los múltiples beneficios que esta vinculación ofrece a los estudiantes.

Inserción laboral acelerada: los estudiantes que realizan prácticas profesionales tienen 40 % más probabilidades de obtener empleo en su área al graduarse.

Desarrollo de competencias: adquieren habilidades técnicas y blandas demandadas por el sector productivo.

Networking profesional: establecen contactos con potenciales empleadores y colegas.

Proyectos reales: aplican sus conocimientos teóricos en desafíos profesionales concretos.

Coronel Vera exhortó a los jóvenes a mantenerse en constante actualización y reiteró que las puertas del colegio permanecen abiertas para que, en un futuro próximo, puedan integrarse como nuevos agremiados.

Esta colaboración incluye: programas de prácticas profesionales supervisadas, proyectos de investigación aplicada, seminarios especializados con profesionistas en activo y visitas técnicas a obras y proyectos de ingeniería.

“Esta vinculación es una ganancia para todos: los estudiantes reciben formación práctica, las empresas acceden a talento joven capacitado y las instituciones educativas enriquecen sus programas con experiencias reales”, afirmó el presidente del CICTG.