Vinculan mensajes de pánico a retos virales

Los mensajes de amenaza escritos en los baños de la escuela Preparatoria Número 2 de Tuxtla Gutiérrez y en la secundaria Felipe Berriozábal del municipio de Berriozábal, causaron pánico en la comunidad estudiantil y en padres de familia, de acuerdo con la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas, este tipo de situaciones podrían estar vinculadas a retos virales.

Revelaron que durante el mes de abril se detectó la propagación de mensajes con frases como “mañana tiroteo” o “no vayan a la escuela” difundidos sobre todo mediante publicaciones en TikTok, imágenes reenviadas por WhatsApp e Instagram o por graffitis en baños escolares.

La dependencia de seguridad explicó que la difusión de estos mensajes genera alarma y afecta la tranquilidad de toda la comunidad educativa así como de la sociedad debido a antecedentes violentos suscitados en otras partes del país, incluso en escuelas de Estados Unidos.

Consecuencias legales

Advirtieron que un reto viral puede traer consecuencias legales y sociales, el impacto generado por este tipo de mensajes puede generar pánico colectivo así como la suspensión de clases o activación de protocolos de seguridad.

Al mismo tiempo recomendaron a los padres o tutores estar atentos al uso de redes sociales de los estudiantes. A los centros educativos pidieron actuar, informar y prevenir a los alumnos.

Solicitaron a la población verificar la información antes de difundirla, ante cualquier publicación sospechosas lo ideal, dijeron, es reportarla, así como mantenerse informado a través de fuentes oficiales y evitar generar pánico o rumores

Piden reportar mensajes de violencia

La Secretaría de Educación (SE) pidió a las autoridades de cada escuela reportar inmediatamente cualquier conducta que haga apología a la violencia con el fin de causar temor, a fin de evaluar el tratamiento que amerite cada caso.

Especialista

La psicóloga clínica y psicoterapeuta Gestalt Leticia Pérez de la Cruz comentó que el uso excesivo de internet y redes sociales, sumado a la falta de supervisión de padres y madres, ha llevado a muchos adolescentes a una crisis de identidad y falta de pertenencia a su entorno.

El hecho de que en estas plataformas se pueda encontrar casi cualquier cosa, tanto información negativa, que hace apología a la violencia y violar las normas sociales y penales, como positiva, no abona en nada a esa inmadurez que se presenta en esta edad.

Explicó que si no hay una crianza adecuada, con límites claros desde su familia, el adolescente será más vulnerable e influido con facilidad por el contenido que consuma en redes sociales.