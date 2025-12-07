Vínculo para recuperar la identidad indígena

Julieta Hernández, artista afro-mexicana oaxaqueña, destacó en Chiapas el papel vital de la educación para fortalecer y enorgullecer las identidades indígenas y afromexicanas ante desafíos contemporáneos.

Su participación formó parte del foro “Mujeres Indígenas en la Educación”. La artista plástica impartió una conferencia en la que centró su discurso en la necesidad de llevar a niños, niñas y jóvenes hacia una educación que les permita aprender y sentirse orgullosos de sus orígenes.

“Deben conocer la identidad de donde viene, una identidad de la cual ellos se sientan orgullosos a donde quiera que vayan”, expresó, al tiempo que realzó el valor de disfrutar la lengua, la vestimenta y la trayectoria de los ancestros indígenas y afrodescendientes.

Educación

La artista señaló a la educación como el vínculo fundamental para superar atrasos e igualar oportunidades, especialmente en un contexto donde las nuevas generaciones se enfrentan a distracciones.

Redes sociales

“Hoy en día estamos viendo que los niños y niñas se están perdiendo mucho (…) las redes sociales hacen que los jóvenes se alejen de su originalidad”, afirmó.

Lanzó un llamado “fuerte” a la defensa de los símbolos identitarios, al destacar el valor de la lengua y la vestimenta tradicional, incluso ante la mirada a veces curiosa de la sociedad urbana.

“El orgullo de un indígena es una lengua que lo identifica como origen”, manifestó, contrastando esta realidad con la experiencia afromexicana.

Recordatorio

“Nosotros, al traer nuestra ascendencia africana como esclavos, nos quitan la identidad”, reflexionó, además de que dijo que la lucha es compartida pero con matices diferentes, por el reconocimiento y el orgullo étnico.

La conferencia de Julieta Hernández se posicionó como un recordatorio de que la educación debe ser la ruta para fortalecer las raíces, celebrando la diversidad cultural como una riqueza nacional que debe cuidarse y transmitirse con orgullo.