Violencia contra las mujeres no se detiene: colectiva

La violencia contra las mujeres en el estado continúa siendo tema de preocupación. El feminicidio de Marlyn, una mujer de 45 años originaria de la colonia Villahermosa, municipio de Ocozocoautla, se convirtió en el caso número 21 en lo que va del año.

La familia de Marlyn reportó su desaparición ante las autoridades el pasado 22 de junio, luego de que salió de su trabajo y no regresó a su domicilio. Cuatro días después, sus restos fueron hallados en estado de descomposición en las inmediaciones de un fraccionamiento del cerro Mactumatzá.

21 feminicidios

La Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres informó que con el asesinato de Marlyn, suman 21 feminicidios registrados en Chiapas en lo que va del año, el organismo indicó que esta cifra evidencia la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres.

Expresaron su solidaridad con la familia de Marlyn y solicitó a las autoridades brindar atención integral, psicológica, jurídica y social a sus seres queridos, en particular a sus dos hijos menores de edad.

La Comisión Estatal recordó que el Estado mantiene una deuda histórica con las mujeres de Chiapas.

Realidad actual

Señaló la necesidad de fortalecer los programas de prevención de las violencias y realizar una revisión de la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), cuyos resultados, según la organización, son insuficientes frente a la realidad actual.

La organización agregó que cada feminicidio confirma que las acciones emprendidas no están protegiendo la vida de las mujeres.

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE), informó la detención del presunto responsable identificado como Carlos Paulino “N”, quien fue detenido en el municipio de Tonalá y trasladado a Tuxtla Gutiérrez para que enfrente la justicia.