La presidenta de la organización “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega, señaló que no esperan fechas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para hacer movimientos o ser visibles, ya que brindan atención los 365 días del año.

Refirió que el grupo ha trabajado desde 1997 dando atención permanente a las violencias en contra de las mujeres, las niñas y adolescentes, en busca de mejorar la calidad vida de cada persona que ha sido violentada.

Altos índices

Afirmó que en Tapachula se tiene un registro de 655 denuncias, además de 335 adolescentes que habían acudido a dar a luz a los hospitales, lo cual es un tema que habría que atenderse de manera oportuna porque los principales responsables son mayores de edad y en algunos casos familiares de las menores.

“En las violencias casi vamos igual que el año pasado, aunque no es el caso de los embarazos en adolescentes que bajó un poco en 2025, cerrando en 586 adolescentes que fueron a dar a luz al hospital de Tapachula, sin tomar en cuenta otras instituciones ni sanatorios particulares”, dijo.

Consideró que el incremento en las denuncias puede deberse a la publicidad y a la información que se les ha dado a las mujeres, ya que hoy en día deciden levantar la voz, pero aclaró que no termina la situación de violencia con visibilizarlo, ya que esta tiene que atenderse desde la detección, ir a las autoridades y dar seguimiento, ademas de brindar protección a la víctima.

Sostuvo que el Gobierno del Estado o la Fiscalía General no pueden solas, ni tampoco Por la Superación de la Mujer, por lo que es necesario hacer equipo y dar la atención correcta y adecuada, esto incluye a muchos municipios que permanecen apáticos a esta problemática.